El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá notablemente reducida, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados y una humedad relativa del 100%. Esta combinación de condiciones atmosféricas generará un ambiente fresco y húmedo, ideal para que la niebla se mantenga en la zona.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto en gran parte del día. Las temperaturas irán en ligero ascenso, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando hasta los 15 grados por la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, oscilando entre el 79% y el 91% a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas. Durante las 24 horas, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé la aparición de nubes altas y un cielo muy nuboso, lo que podría dar lugar a un ambiente sombrío, pero sin riesgo de tormentas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y del noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 7 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto proporcionará un ligero alivio a las temperaturas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frescor.

La salida del sol se producirá a las 08:21, mientras que el ocaso está previsto para las 18:02, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y cielos cubiertos creará un ambiente típico de esta época del año en Palma del Río, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.