El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá notablemente reducida, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 95% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma que se prevé en la mañana podría hacer que el ambiente se sienta más húmedo de lo habitual.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio a la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 12 grados hacia el final del día. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad una vez más. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y húmeda.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por la niebla matutina, temperaturas frescas y un cielo mayormente cubierto. Sin precipitaciones a la vista, los residentes podrán disfrutar de un día tranquilo, aunque con la recomendación de estar preparados para las condiciones de visibilidad reducida en la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.