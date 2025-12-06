El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la niebla se disipe, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 82% al final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean mínimas, con una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes de Osuna realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando de direcciones como el sur y el oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 16 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo del día. Esto proporcionará un ambiente relativamente tranquilo, aunque el viento podría sentirse más fresco en combinación con las bajas temperaturas.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 08:19. Sin embargo, el ocaso se anticipa a las 18:03, lo que significa que los días son cortos y las noches largas, características típicas del invierno.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será fresco y mayormente cubierto, con niebla en las primeras horas y sin precipitaciones esperadas. Los residentes deben prepararse para un día de temperaturas moderadas y alta humedad, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si deciden salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.