El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados a lo largo del día, comenzando con 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 81% y el 95%. Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones significativas, el ambiente se sentirá bastante húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante las diferentes franjas horarias del día. Esto indica que, aunque el cielo estará cubierto y habrá bruma, no se anticipan lluvias significativas que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los residentes tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas, debido a la niebla que podría reducir la visibilidad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:04, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de bruma y niebla en las primeras horas. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades en interiores, mientras que las precauciones al aire libre son recomendables debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.