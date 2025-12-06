El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, la temperatura se mantendrá constante en 12 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que contribuirá a la formación de niebla densa. Esta situación se extenderá hasta las 8 de la mañana, cuando la niebla comenzará a disiparse ligeramente, aunque se espera que la visibilidad siga siendo reducida.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con un ligero aumento a 13 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 85% a la 1 de la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que irán apareciendo a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, aunque la mayoría de los periodos se prevén secos.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en la tarde, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16 grados a las 3 de la tarde, antes de descender nuevamente a 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 78% a las 4 de la tarde, aumentando a un 90% hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, y aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de lluvias ligeras no puede descartarse por completo.

La puesta de sol se producirá a las 6 de la tarde, marcando el inicio de un descenso en las temperaturas. Las últimas horas de la tarde y la noche se presentarán con cielos despejados, lo que permitirá que las temperaturas caigan a 11 grados hacia las 10 de la noche. En resumen, Montilla experimentará un día fresco y mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 16 grados .

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.