El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con una predominancia de nubes altas y bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, y a medida que avance la mañana, la bruma se intensificará, especialmente en las primeras horas. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 18 grados a lo largo del día, con un leve aumento hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de pesadez en el aire.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Esto es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la bruma que podría limitar la visibilidad en ciertos momentos.

El viento será suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, predominando de direcciones variables como el sur y el este. Este viento ligero no debería causar inconvenientes, pero puede resultar refrescante, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:09, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La combinación de la alta humedad y la bruma podría hacer que las temperaturas se sientan más frías, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente si planean salir por la noche.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero frescas, y sin riesgo de precipitaciones. La bruma y la alta humedad serán características destacadas del día, creando un ambiente invernal que invitará a disfrutar de la calidez del hogar o a realizar actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.