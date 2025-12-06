El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a los 9 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 81% y el 93% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con la niebla que se prevé en las primeras horas, podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 10% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros de hasta 0.2 mm en las primeras horas. A lo largo del día, las posibilidades de lluvia disminuyen, y se espera que el tiempo se mantenga seco, aunque con un cielo cubierto.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las temperaturas caigan a su mínimo de 9 grados. La visibilidad mejorará, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una leve posibilidad de lluvia en las primeras horas. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.