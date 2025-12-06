El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

La temperatura durante el día oscilará entre los 11 y 18 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 12 grados, mientras que a lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y descenderá gradualmente a un 91% hacia la tarde, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la madrugada, alcanzando hasta 12 km/h, y se espera que el viento disminuya a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que indica que no se esperan acumulaciones significativas. La probabilidad de precipitación es baja, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán un factor determinante en las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la niebla comience a disiparse ligeramente, permitiendo que la visibilidad mejore. Sin embargo, es recomendable que los conductores y peatones mantengan precaución, especialmente en las primeras horas del día. El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no se verá afectado por lluvias intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.