El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de condiciones de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que limitará la visibilidad y podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, pero seguirá siendo alta, rondando el 90% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que permitirán la entrada de algo de luz solar, aunque de manera tenue. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente humedad en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Este viento ligero no será suficiente para dispersar las nubes, pero sí contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Mairena del Aljarafe realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones ante la niebla, especialmente en las primeras horas, ya que puede afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día caracterizado por la nubosidad y la bruma, típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.