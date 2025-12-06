El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la madrugada hasta media mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que será especialmente densa en los periodos más tempranos, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo cubierto con nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo notablemente alta, alrededor del 95%. La bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en las áreas más cercanas a cuerpos de agua o zonas húmedas.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que alcanzarán un máximo de 18 grados . La humedad relativa se situará en torno al 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con rachas que no superarán los 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Mairena del Alcor disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, aunque la falta de sol y la presencia de nubes pueden hacer que el día se sienta más gris y menos luminoso.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, especialmente después del ocaso, que se producirá a las 18:04. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir por la noche, ya que la visibilidad podría verse afectada nuevamente.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado y fresco, con niebla en las primeras horas y temperaturas suaves, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

