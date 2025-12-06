El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Lucena se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá notablemente reducida, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de esta niebla densa.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán constantes, rondando los 12 grados hasta el mediodía. A partir de las 10 de la mañana, la probabilidad de precipitación será baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras, aunque se espera que la mayoría de las horas transcurran sin lluvias significativas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 76% a las 3 de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del ligero aumento en la temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, y se espera que la niebla regrese, similar a las condiciones de la mañana. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

En resumen, Lucena experimentará un día marcado por la niebla en la mañana, seguido de un cielo nuboso y temperaturas frescas. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento y la humedad jugarán un papel importante en la sensación térmica a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.