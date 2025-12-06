El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán valores de humedad relativa cercanos al 100%. Esto podría dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta aproximadamente el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad, que se mantendrá en torno al 97% en las primeras horas. A partir de la tarde, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Esto contribuirá a una sensación de calma, aunque la bruma y la nubosidad mantendrán el ambiente fresco durante todo el día. No se prevén precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones por tormentas o chubascos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las horas nocturnas, donde se espera que vuelva a acercarse al 100%. Esto podría dar lugar a la formación de bruma y niebla nuevamente durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 19 grados . Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo que predominará a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.