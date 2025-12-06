El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Linares se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y utilizar luces de cruce.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 3 de la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 80-90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa a lo largo del día, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas lloviznas ligeras en la mañana y un 20% en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo, aunque gris.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta los 10 km/h, predominando del este y sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas frescas. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frío. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de visibilidad reducida en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.