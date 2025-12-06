El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:28, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados .

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma. A partir de las 10:00, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que indica que no se esperan lluvias durante el día.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados. La bruma persistirá, aunque se espera que la niebla comience a disiparse ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento será ligero, predominando del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 11 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo a las altas temperaturas y la humedad, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de bochorno.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:11, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La bruma y la niebla volverán a intensificarse, lo que podría dificultar la visibilidad en las horas nocturnas. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una sensación de bruma persistente, lo que invita a los leperos a abrigarse y tener precaución al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.