El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas por una atmósfera mayormente brumosa y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:22, la visibilidad será reducida debido a la bruma, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, especialmente en las horas más tempranas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

A lo largo del día, las condiciones de cielo irán cambiando. A partir del mediodía, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso que podría dar paso a nubes altas en la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en las horas más cálidas, aunque se mantendrán frescas en comparación con otros días de diciembre. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 77% por la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Lebrija disfruten de un día sin complicaciones meteorológicas significativas, aunque la bruma y la niebla podrían ser un inconveniente para algunas actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco y brumoso, no presentará condiciones adversas para la mayoría de las actividades cotidianas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas del día debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.