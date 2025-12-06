El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, se presenta en Jaén con un panorama mayormente cubierto, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, se espera que la bruma y la niebla se hagan más notorias, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 13 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 15 grados. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se sitúa en torno al 75-80%, generará una sensación de frescor que podría ser notable para los habitantes de la región.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 25% de lluvias ligeras en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% durante la tarde y a un 0% en la noche. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de lluvia está presente, no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos esporádicos.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 5-10 km/h, lo que permitirá que el ambiente se sienta más tranquilo hacia la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución a quienes deban desplazarse. A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero con algunas aperturas que permitirán ver nubes altas en la tarde.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones de visibilidad y prepararse para un día que, aunque no se prevé excesivamente lluvioso, sí traerá consigo un ambiente invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.