El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de niebla en varias horas. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. Las nubes altas dominarán el cielo durante las primeras horas, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Aunque no se prevén rachas fuertes, el viento podría ser un factor a considerar, especialmente en las horas más frescas del día. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser más variable hacia la tarde, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la niebla, que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que el día se desarrollará sin interrupciones climáticas significativas. A medida que se acerque la noche, la niebla volverá a intensificarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 13 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y niebla persistente. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el tiempo, especialmente en las horas de mayor humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.