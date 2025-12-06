El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Huelva se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, la bruma (82n) será predominante, dando paso a la niebla (81n) en las horas siguientes, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones durante estos periodos.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto (16n) durante la mayor parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 18 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 13 grados, mientras que la máxima se prevé para la tarde, con 18 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante todo el día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan abrigados y eviten la exposición prolongada al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, la falta de sol y la presencia de nubes pueden hacer que el día se sienta más gris y menos acogedor.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, predominando del norte y noreste. Este viento suave no debería causar inconvenientes significativos, aunque puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y alta humedad, sin riesgo de precipitaciones. La bruma y la niebla en las primeras horas pueden afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.