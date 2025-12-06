El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera se presenta con bruma y niebla, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta el periodo de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados .

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 95% hacia la tarde. Esto puede generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones por lluvias, aunque la niebla y la bruma podrían ser un factor a considerar.

El viento soplará de dirección sur-oeste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a norte y noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 11 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio a las temperaturas, que se mantendrán en torno a los 12 a 14 grados .

A partir de la tarde, se espera que el cielo se nuble más, con la posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque no se anticipan cambios significativos en la temperatura. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17 grados en las horas más cálidas del día, mientras que por la noche, se espera un descenso a 12 grados .

El orto se producirá a las 08:23 y el ocaso a las 18:06, lo que proporcionará un día con aproximadamente 9 horas y 43 minutos de luz solar. En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores podrían ser un poco desafiantes debido a la niebla y la bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.