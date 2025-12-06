El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte de la mañana, con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 5 y las 9 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, se prevé un leve aumento en la temperatura, que podría llegar a los 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y la falta de sol.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco. Durante la tarde, se espera que el viento cambie a direcciones como el norte y el noreste, con velocidades que no superarán los 6 km/h. Esto podría generar una ligera sensación de calma, aunque la nubosidad seguirá dominando el cielo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que no habrá lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es nula en los intervalos de tiempo considerados, lo que sugiere que el día se desarrollará sin sorpresas en términos de precipitaciones.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día. A partir de la tarde, la bruma podría hacer su aparición, aunque no se espera que interfiera significativamente con las actividades diarias.

En resumen, Écija experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 14 grados , y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo y estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.