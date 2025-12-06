El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 9 km/h, predominando del noreste. Este viento, aunque no será fuerte, contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 5 km/h, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de niebla matutina.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 12 grados . La visibilidad mejorará considerablemente tras la disipación de la niebla, aunque el cielo permanecerá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, ofrecerá condiciones más estables y agradables a medida que avance.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas suaves y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y seco a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.