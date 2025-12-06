El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El 6 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad experimentará un cielo completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones de niebla y bruma se harán más evidentes, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales al desplazarse, ya que la niebla puede ser densa en algunos sectores.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la sensación de calor. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 80% hacia el final de la tarde. Esto puede generar un ambiente algo pesado y húmedo, típico de los días nublados.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a las bajas temperaturas.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h, predominando del este y sureste. Esto podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:00, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada. En resumen, Córdoba vivirá un día de clima fresco y cubierto, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones de niebla en la mañana podrían complicar la movilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.