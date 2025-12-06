El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una atmósfera grisácea y una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 79% en la mayoría de las horas. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los valores reales, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se anticipan chubascos ni lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 15 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y del norte, con ráfagas más intensas en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la niebla y la bruma, especialmente en las zonas más cercanas al río o en áreas con mayor humedad. Sin embargo, se espera que esta situación mejore a medida que el día avance, permitiendo una visibilidad adecuada para la mayoría de las actividades.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas agradables en las horas centrales y sin riesgo de lluvia. Los habitantes deben prepararse para un día de nubes y viento moderado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica más fría por la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.