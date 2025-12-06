El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Cartaya se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una atmósfera densa y húmeda. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Durante el periodo de 00:00 a 05:00, la bruma será predominante, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente entre las 02:00 y las 05:00, cuando las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 13 grados. La visibilidad seguirá siendo un problema, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre. La bruma comenzará a disiparse ligeramente hacia las 06:00, aunque la humedad seguirá siendo elevada, alcanzando un 99% en la mañana.

Durante el día, las condiciones meteorológicas cambiarán poco. A partir de las 10:00, se espera que las nubes cubran el cielo, con un 100% de cobertura durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la falta de sol.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, predominando del norte y del sur en diferentes momentos del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A partir de las 18:00, se espera que el viento disminuya, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin interrupciones, aunque la niebla y la bruma podrían seguir siendo un inconveniente. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no traerá sorpresas en forma de lluvia. En resumen, se recomienda a los habitantes de Cartaya que se vistan adecuadamente para el frío y que tomen precauciones al desplazarse debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.