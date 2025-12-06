El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto con nubes altas y bruma. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 11 de la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados , antes de descender nuevamente por la tarde.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de nubosidad intensa. Las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones por agua.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h, predominando de dirección suroeste en las primeras horas y cambiando a noreste en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, Carmona experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La alta humedad y la bruma mantendrán el ambiente fresco, pero sin riesgo de precipitaciones. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que tomen precauciones al conducir debido a la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.