El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad puede verse afectada por la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia constante de nubes y la humedad en el ambiente. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 72% por la tarde, lo que permitirá una leve mejora en la sensación de confort.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando de dirección norte. Esto contribuirá a que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga su intensidad, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Camas realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La niebla podría regresar, especialmente en las horas más oscuras, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 18 grados . Sin lluvias a la vista, será un día propicio para actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a la niebla que podría afectar la visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.