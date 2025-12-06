El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente nubladas y una probabilidad de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, aunque la precipitación será mínima, con un total estimado de 0.1 mm. A medida que avance el día, la niebla y la bruma se harán más evidentes, especialmente durante las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 17 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 98% durante la mañana y disminuirá ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un 83% por la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cabra se mantengan atentos a las condiciones del tiempo, ya que la niebla puede generar condiciones de conducción difíciles, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes. Esto podría ofrecer un respiro a la atmósfera húmeda de la mañana, aunque las temperaturas no experimentarán grandes cambios. La puesta de sol está prevista para las 17:59, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de claridad.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y escasas posibilidades de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que disfruten de las horas de sol que se presenten en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.