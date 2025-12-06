El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 09:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que afectará especialmente a las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, aunque la bruma persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo notablemente alta, alrededor del 96% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que irán apareciendo a medida que se acerque la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con valores que podrían llegar a los 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta los 17 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Las Cabezas de San Juan disfruten de un día sin complicaciones meteorológicas, aunque la bruma y las nubes pueden hacer que la luz del sol sea menos intensa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo seguirá cubierto, con la bruma regresando a medida que caiga la noche. El viento se mantendrá moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con bruma y nubes altas, pero sin precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para un día de visibilidad reducida en las primeras horas, pero con condiciones estables a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.