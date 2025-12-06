El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una variedad de condiciones que se extenderán a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que indica un ambiente bastante húmedo y propenso a la formación de niebla.

A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad continuarán, con periodos de niebla que se mantendrán hasta el mediodía. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes altas que irán apareciendo gradualmente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , ofreciendo un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad persistente y la brisa suave que soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Bormujos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma que se espera en las horas de la tarde podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y húmedo.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.