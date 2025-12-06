El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 12 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, especialmente a partir de las 11 de la mañana. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registran probabilidades de bruma en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente. Las rachas de viento serán moderadas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando del noreste y sur, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo a la sensación de humedad.

La humedad relativa será un factor constante, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá alta, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

Los habitantes de Bailén deben estar preparados para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de niebla en las primeras horas. Se recomienda precaución al conducir y considerar la vestimenta adecuada para el tiempo fresco y húmedo. A medida que el día avance, las condiciones se mantendrán estables, pero la sensación de frío podría ser más pronunciada debido a la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.