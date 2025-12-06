El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 9 y 11 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un leve alivio del frío matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad de lluvia en la franja horaria de 1 a 7 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier precipitación será ligera y esporádica. La posibilidad de lluvia aumentará ligeramente en la tarde, pero se espera que las condiciones se mantengan mayormente secas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la visibilidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la tarde. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío al caer la noche.

En resumen, Baeza experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y una leve posibilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.