El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 12 a 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero las nubes continuarán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . La probabilidad de precipitación es baja, con un 25% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 7 a 13 horas, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que los baenenses necesiten paraguas durante el día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Este viento suave ayudará a moderar la sensación térmica, aunque la combinación de la humedad y las nubes puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual. En las horas centrales del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados , proporcionando un respiro del frío matutino.

Por la tarde, las nubes altas continuarán presentes, pero se prevé que la visibilidad mejore gradualmente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 11 grados al caer la noche. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80-90%, lo que podría generar una sensación de frescor al caer el sol.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Los habitantes de Baena deben prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

