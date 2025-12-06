El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Ayamonte se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla y bruma a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dificultar la visibilidad. La niebla será un fenómeno predominante en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, cuando la humedad relativa alcanzará niveles cercanos al 100%, creando condiciones propicias para la formación de este fenómeno.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura podría ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando del norte y noreste en las primeras horas del día. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo una velocidad similar. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la visibilidad, aunque la bruma y la niebla seguirán siendo un factor a considerar.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día, lo que sugiere que los habitantes de Ayamonte podrán disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente húmedo y nublado.

La tarde se presentará con temperaturas más agradables, alcanzando hasta 18 grados, pero la sensación de frescor podría persistir debido a la alta humedad. La humedad relativa se mantendrá elevada, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.