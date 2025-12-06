El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante la mayor parte del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, especialmente en las primeras horas, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Este viento suave podría ayudar a dispersar un poco la niebla, aunque no se espera que desaparezca por completo.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las diferentes franjas horarias. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a lluvias significativas. Sin embargo, la presencia de niebla y bruma podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. La puesta de sol está prevista para las 18:04, momento en el que la temperatura podría caer rápidamente, y la niebla podría hacerse más densa.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la presencia de niebla y bruma. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.