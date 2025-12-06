El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando hasta 14 grados. La humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá alta, rondando el 88% al mediodía.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más fresco. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, pero comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, con valores que caerán a 15 grados hacia las 5 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un ligero alivio a las temperaturas frescas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 0% durante las diferentes franjas horarias. Esto sugiere que las condiciones serán secas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones por lluvia.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y sin precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir durante la mañana debido a la visibilidad reducida y que se vistan adecuadamente para el frío que se sentirá a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.