El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la temperatura se mantenga constante. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 9 de la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente a 14 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la presencia de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 18 grados . Sin embargo, la alta humedad, que se espera que baje a un 77% hacia las 4 de la tarde, mantendrá la sensación de frescura. A lo largo de la tarde, el viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 5 y 8 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Almonte disfruten de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h en las horas de la tarde, lo que es relativamente tranquilo.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación más fría al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la niebla en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un ambiente fresco, con bruma y nubes altas, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque con una sensación de frescura persistente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.