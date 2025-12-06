El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas que se caracterizan por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para evitar accidentes.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en torno a los 12 a 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Las condiciones de viento serán moderadas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, predominando del norte y noreste. Esto podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas más frescas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían oscurecer el sol en algunos momentos. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones, aunque es recomendable llevar abrigo debido a las bajas temperaturas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La niebla podría regresar, lo que afectará la visibilidad en las horas nocturnas. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche fresca y húmeda.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por niebla y bruma en la mañana, temperaturas frescas y un cielo mayormente cubierto. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con precauciones al conducir y al realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.