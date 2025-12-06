El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, que será especialmente densa en los periodos de 00:00 a 08:00. Las temperaturas en este lapso oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero la bruma persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 12 a 15 grados , y la humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 84% al 96%. El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica.

Durante la tarde, se prevé que las nubes cubran el cielo, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados hacia las 15:00, antes de descender nuevamente a 12 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Sin embargo, la combinación de la bruma y la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00, con la niebla regresando a medida que la temperatura baje.

El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila, aunque con la posibilidad de que la niebla vuelva a ser densa. Los habitantes de La Algaba deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida, especialmente si planean desplazarse durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.