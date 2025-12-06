El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentúa la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que irán aumentando a lo largo del día. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Aunque no se prevén rachas fuertes, la brisa puede ser perceptible, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja durante todo el día, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, aunque no se anticipa acumulación significativa. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 6 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, y se espera que el cielo continúe cubierto, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio con niebla y temperaturas frescas, seguido de un periodo nublado y templado durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana y prepararse para un descenso de las temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.