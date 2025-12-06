El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El 6 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la presencia de niebla y bruma en los periodos matutinos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la niebla.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 18 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 90% por la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin temor a que el tiempo les impida disfrutar de sus planes. Sin embargo, la niebla y la bruma podrían afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al volante.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando del norte y noreste. Esto podría aportar una ligera sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. La dirección del viento también sugiere que podría haber momentos de calma, lo que podría ser agradable para quienes disfrutan de paseos al aire libre.

En resumen, el día se presentará fresco y mayormente cubierto, con niebla en las primeras horas y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Sin lluvias a la vista, Alcalá de Guadaíra ofrecerá un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la niebla y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.