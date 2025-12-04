El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 4 de diciembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con termómetros marcando alrededor de 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las horas más frías, entre las 03:00 y las 06:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 84% al inicio del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 78% por la tarde.

En cuanto al estado del cielo, la mañana se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esta variación, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 23 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor, sobre todo en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para disfrutar de paseos y encuentros familiares.

En resumen, El Viso del Alcor vivirá un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la ausencia de precipitaciones contribuirán a un ambiente ideal para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.