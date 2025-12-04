El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a transformarse. A las 16:00 horas, se prevé que las nubes aumenten, pasando de un estado mayormente despejado a uno más nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados, lo que podría invitar a los habitantes a disfrutar de un café en alguna terraza, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la posible sensación de frescor.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque las posibilidades siguen siendo limitadas. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan chubascos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas abiertas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% por la noche. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que el sol se ponga a las 18:05, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas que rondarán los 6 grados. En resumen, el día en Utrera se presenta como una mezcla de sol y nubes, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que llegue el frío invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.