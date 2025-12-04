El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Úbeda se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, y para la tarde se espera un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La sensación térmica será un poco más baja que la temperatura real, con valores que rondarán entre los 0 y 6 grados a lo largo del día. Esto se debe a la presencia de vientos que, aunque moderados, pueden hacer que la percepción del frío sea más intensa. La dirección del viento será predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidades. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque puede haber algunas gotas, no se espera un evento de lluvia significativo.

La visibilidad podría verse afectada por la aparición de niebla en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las zonas más húmedas de la ciudad.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que estén atentos a las condiciones del tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento, nubosidad y temperaturas frescas sugiere que será un día típico de invierno en Úbeda, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.