El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 9:00, y posteriormente suba a 11 grados hacia las 10:00. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a las 00:00 y descendiendo gradualmente a un 75% a las 18:00.

A lo largo de la jornada, el cielo irá cambiando, comenzando con un estado despejado y poco nuboso en las primeras horas, pero a partir de las 14:00, se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas de la tarde. Las temperaturas máximas se registrarán entre las 13:00 y las 15:00, alcanzando hasta 18 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h a las 13:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque con un porcentaje muy bajo del 5%. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, las condiciones se mantendrán mayormente secas.

Los amaneceres en Tomares serán a las 08:22 y los atardeceres a las 18:06, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Tomares se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables durante las horas centrales, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.