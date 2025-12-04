El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y periodos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad. Por la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.
No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de algunas nubes más densas hacia la tarde, aunque no se prevé que esto afecte la estabilidad del tiempo.
La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de probabilidad en la franja horaria de la tarde, lo que indica que cualquier actividad de tormenta sería muy aislada y poco probable. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con condiciones mayormente favorables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.
