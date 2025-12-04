El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, La Rinconada se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 81% al 86%.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 17 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad y la brisa suave que se prevé. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h, predominando direcciones del este y sureste.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que podría llegar a ser considerable. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando valores cercanos al 79%. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán hasta los 10 grados hacia la medianoche. La brisa se mantendrá ligera, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. La humedad relativa se estabilizará en torno al 76%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día. Las temperaturas serán frescas, sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda llevar abrigo ligero para la noche, ya que las temperaturas descenderán considerablemente.

