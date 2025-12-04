El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los habitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Desde las 14:00 horas, se anticipa un incremento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto. Este cambio en el estado del cielo se acompañará de una ligera posibilidad de precipitación, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 35%. Aunque la precipitación esperada es mínima, se recomienda a los ciudadanos estar preparados por si acaso.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 82% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección a sureste y oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, la posibilidad de bruma y niebla aumentará en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de ligeras lluvias por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.