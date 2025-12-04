El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 2 y 3 grados , con una sensación de frescor que invitará a abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5 grados a las 9:00, manteniéndose en torno a los 6 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, el viento será moderado, soplando del sur-suroeste a una velocidad de 4 a 5 km/h, lo que ayudará a que el ambiente se sienta más fresco.

Durante la tarde, el cielo se irá cubriendo progresivamente, alcanzando un estado de "muy nuboso" hacia las 15:00, con temperaturas que llegarán a los 10 grados. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que no superan los 0.3 mm, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también se intensificará, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h a las 10:00, disminuyendo ligeramente hacia la tarde. A partir de las 17:00, el viento cambiará de dirección, soplando del oeste a una velocidad de 18 km/h, lo que podría contribuir a un ligero descenso en la sensación térmica.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%, lo que podría generar brumas o nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 25% entre las 7:00 y las 13:00.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.