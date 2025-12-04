El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de 1 a 3 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse con nubes a partir de las 9, y para el mediodía, se prevé un estado de cielo muy nuboso, con temperaturas que podrían llegar a los 10 grados. La sensación térmica seguirá siendo baja, rondando los 4 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y se prevén lluvias escasas, especialmente entre las 9 y las 13 horas, con una probabilidad de precipitación del 90%. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14 horas, con valores de hasta 11 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá en torno a los 10 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 8 grados hacia las 20 horas. La probabilidad de tormentas es baja, pero se registrará un aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar rachas de hasta 36 km/h desde el oeste, lo que contribuirá a una sensación de frío más marcada.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y viento. La puesta de sol se producirá a las 17:58, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de calma y belleza natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.