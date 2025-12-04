El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Palma del Río se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y temperaturas frescas, que rondarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a estabilizarse en torno a los 7 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 82%.

A partir de las 3 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se espera que la mayor parte del día permanezca con un estado de cielo poco nuboso. Sin embargo, a partir de las 4 de la tarde, la situación cambiará drásticamente, ya que se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta el final de la jornada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento al 10% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 10% durante el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque no se esperan lluvias, podrían presentarse algunas tormentas aisladas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, aumentando su intensidad, especialmente por la tarde, donde se prevén rachas de hasta 14 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque se espera que la llegada de nubes altas y la posibilidad de niebla en las últimas horas de la jornada puedan afectar ligeramente la visibilidad. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día variado, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.